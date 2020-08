L’Union tunisienne de l’industrie, du commerce et de l’artisanat (UTICA) appelle à activer l’état d’urgence économique pour préserver la souveraineté économique et protéger le tissu économique national, lit-on dans un communiqué rendu public mardi 18 août 2020.

Par ailleurs, le patronat, qui réagit aux derniers indicateurs publiés par la BCT et l’INS selon lesquels le PIB se contracte de 21,6% et le chômage monte à 18% au 2e trimestre 2020, qualifie de “meilleur choix” dans le contexte actuel, celui de former un gouvernement de compétences indépendances.

“Il est le meilleur choix dans le contexte actuel, afin de pouvoir se concentrer sur la résolution de la situation difficile, loin des calculs étriqués et partisans”, a-t-on expliqué.

L’UTICA appelle également à réunir toutes les conditions d’une relance économique en accélérant la réalisation des grandes réformes, en mettant en œuvre les mesures adéquates pour booster le développement régional et en soutenant les secteurs économiques, notamment les plus fragiles.

Elle plaide en faveur de la mise en place de pactes filières pour les secteurs vitaux, la réforme du Code des changes et la lutte contre l’économie parallèle en favorisant la migration de ses acteurs vers l’économie organisée.

Les différentes forces politiques nationales sont appelées à faire du sauvetage de l’économie et de sa relance une priorité absolue, “loin des tractations politiques” et à examiner la possibilité de reporter les vacances parlementaires pour examiner les projets de lois à caractère urgent.

La Tunisie est capable de surmonter cette grave crise à condition de faire valoir la voie de la raison et de la sagesse et à concentrer les efforts sur les dossiers économiques et sociaux vitaux, estime encore l’UTICA.