L’indice Tunindex a baissé, mardi, de 0,36% clôturant à 6 584,27 points dans un volume d’échanges de 4,538 millions de dinars (MD). La balance des variations a été tirée vers le bas affichant 24 baisses contre 21 hausses.

Le titre Servicom a enregistré une hausse de 5,29% à 1,990 dinar. De même, les titres Electrostar et ICF ont augmenté respectivement de 4,65% (à 1,350 dinar) et de 4,11% (à 65,490 dinars).

Toujours dans le vert, les titres de One Tech Holding et de la STR se sont offerts une hausse respective de 4,97% (à 11,880 dinars) et de 3,27% (à 3,470 dinars).

Dans le rouge, le titre BNA a baissé de 4,97% à 8,600 dinars, suivi du titre AMS qui s’est replié de 3,84% à 0,500 dinar.

Le titre Ciment de Bizerte a régressé de 3,38% à 1,140 dinar, suivi par Attijari Leasing qui s’est échangé à 10,640 dinars, soit une baisse de 2,91% et la Sopat qui a enregistré une baisse de 2,91% à 1,390 dinar.