Les indicateurs des prix publiés, mardi, par le ministère du Commerce font état d’une tendance baissière des prix des poissons, légumes, fruits, viandes et œufs en juillet 2020 par rapport à juin 2020.Baisse des prix des légumes, fruits, poissons et viandes par rapport à juin 2020, selon le ministère du Commerce

La moyenne globale des prix des poissons a baissé de 3% durant le mois de juillet 2020 par rapport à juin 2020. Cette moyenne a augmenté de 6% par rapport à juillet 2019.

La moyenne des prix des légumes s’est aussi repliée de 19% en juillet par rapport à juin 2020 et de 27% par rapport à juillet 2019.

Les prix des différents légumes (pommes de terre, piments, oignon, concombre, courgettes…) ont remarquablement diminué à des taux variant de 1 à 54% par rapport à juin 2019. Cette tendance baissière des prix s’est poursuivie par rapport à juin 2020 se situant entre 5 et 42% exception faite des pommes de terre dont le prix a été stable.

Selon la même source, la moyenne des prix des fruits s’est aussi inscrite en baisse de 6% en juillet 2020 par rapport à juin 2020 et de 11% par rapport à juillet 2019.

La baisse des prix de fruits varie entre 8 et 31% par rapport à juillet 2019 et a concerné les prix des melons, les pastèques, les dattes, les raisins en contrepartie d’une hausse des prix des pommes, du citron, de la pèche et la prune.

Par rapport à juin 2020, la baisse des prix des fruits s’est située entre 2 et 18% à l’exception des prix de la prune et de la pèche qui ont augmenté.

La moyenne des prix des viandes et des œufs a diminué de 0,2% en juillet 2020 par rapport au juin 2020 mais elle a évolué de 2% par rapport à juillet 2019.

La baisse a varié de 1 à 9% par rapport à juillet 2019. Les prix de la viande rouge ont toutefois augmenté (entre 4 et 8%).



Par rapport à juin 2020, la baisse des prix de l’escalope et des œufs s’est située entre 1 et 9%. En revanche les prix des volailles ont connu une hausse de 4%. Les prix de la viande rouge ont été stables.