Le Centre de Promotion des Exportations organise, du 26 au 29 octobre prochain, une mission économique multisectorielle à Sofia, capitale de la Bulgarie.

Organisée en partenariat avec l’agence exécutive bulgare de promotion des PME, cette mission s’inscrit dans le de la diversification des marchés à l’exportation et de recherche de nouveaux débouchés pour les produits et services tunisiens.

Le Programme de cette mission comportera “un Forum Economique et de Partenariat”, des rencontres professionnelles avec une mini exposition de produits tunisiens et des visites institutionnelles et de networking.

En cas d’une deuxième vague de la pandémie de Covid-19 qui pourrait entrainer une nouvelle fermeture de l’espace aérien, le CEPEX organisera cette mission économique sous forme de visioconférence.