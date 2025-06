Une délégation de 30 entreprises tunisiennes opérant dans les secteurs de l’agroalimentaire, de l’emballage et des biotechnologies, a pris part à la 12ᵉ édition du Salon International de l’Alimentation Senefood et du Salon International de l’Emballage Senepack, organisés du 19 au 21 juin 2025 au Centre des Expositions de Diamniadio, à Dakar (Sénégal), a annoncé le Centre de Promotion des Exportations (Cepex).

Événement de référence en Afrique de l’Ouest et véritable carrefour des industries agroalimentaires et de l’emballage, cette édition a réuni plus de 150 exposants issus de 10 pays, dont l’Italie, la Turquie, la France, le Maroc, l’Algérie et le Sénégal et attiré près de 8 000 visiteurs professionnels.

D’après le Cepex, l’exposition a mis en valeur la richesse et la diversité de l’offre tunisienne à travers une large gamme de produits, tels que l’huile d’olive, les dattes et produits dérivés, les conserves de thon et de sardine, les pâtes alimentaires, les spécialités du terroir et les pâtisseries diététiques ainsi que les solutions d’emballage et les innovations dans les domaines de l’aquaculture et de la biotechnologie verte (microalgues).

En marge du salon, une rencontre a été organisée à Dakar, réunissant la délégation tunisienne et une cinquantaine d’opérateurs économiques sénégalais, afin de favoriser les échanges et de nouer des relations de coopérations commerciales.

Il importe de souligner que la participation tunisienne au Salon Senefood & Senepack 2025 s’inscrit dans le cadre d’une mission économique de prospection et de networking de grande envergure, organisée, à Dakar, du 17 au 21 juin 2025, à l’initiative de Cepex, en coordination avec l’Ambassade de Tunisie au Sénégal, la Chambre Syndicale Nationale des Conseillers en Exportation (CNSCE) et le programme Qawafel.