L’assemblée générale extraordinaire ainsi que la 41ème assemblée ordinaire de l’AHK Tunisie, se sont tenu le 16 juillet 2020, mettant la relance économique au cœur de son débat.

En présence de Mme Lobna Jeribi, Ministre auprès du Chef du Gouvernement chargée des grands projets nationaux, de M. Salah Ben Youssef, Ministre de l’Industrie et des PME ainsi que de M. Ibrahim Debache, Directeur Général d’Ennakl Automobiles et Président de l’AHK Tunisie, le débat sur la relance économique et l’investissement extérieur a exploré les opportunités à saisir pour la Tunisie telles que la digitalisation, l’innovation ainsi que les énergies renouvelables.

Mme Lobna Jeribi a exprimé sa reconnaissance et sa profonde amitié pour le soutien considérable de l’Allemagne pour atténuer les répercussions de cette crise économique et a mis en lumière le rôle facilitateur de l’état tunisien pour construire un tissu économique solide notamment à travers les mesures avancées sur le plan de sauvetage annoncé telles que la suppression de la signature légalisée pour la moitié des procédures, le renforcement des ressources humaines et financières du conseil de la concurrence, le renforcement du pôle judiciaire et d’autres mesures de soutien à la trésorerie et la restructuration.

Mme Lobna Jeribi a déclaré également que les pertinentes initiatives mises en place par des formations et reconversions sont à généraliser et à capitaliser au niveau des régions et a souligné l’importance des mécanismes permettant cette reconversion pour accéder à l’emploi.

M. Salah Ben Youssef a quant à lui exprimé sa volonté de trouver des solutions aux problèmes d’accès aux banques par les entreprises non résidentes et ce en concertation avec le gouverneur de la banque centrale.

M. Salah Ben Youssef a souligné également sa volonté de faire le lien entre la formation et le tissu industriel ; une formation qui se veut pragmatique et progressiste pour les métiers de demain et qui constitue l’un des piliers de la vision du gouvernement tunisien actuel.

L’assemblée générale fut également l’occasion pour présenter les résultats de l’enquête de l’AHK Tunisie menée auprès de 200 entreprises membres sur le climat des affaires et des investissements.

Pour consulter l’enquête détaillée, rendez-vous sur notre site : www.ahktunis.org