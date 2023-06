Lors de la 44ème Assemblée Générale Ordinaire de l’AHK Tunisie qui s’est tenue le 22 juin 2023, M. Ghazi El Biche (van Laack Tunisie) a été élu comme président de l’AHK Tunisie. M. Ibrahim Debache (Ennakl Automobiles) et M. Raouf Ben Debba (Iprotex Tunisie) ont été élus quant à eux comme vice-présidents.

Mme Soulef Karoui (Henkel Tunisie S.A), Dr. Wissem Badri (Kromberg & Schubert Tunisie S.A.R.L) et M. Volker Kasten (Nani S.A.R.L) ont été confirmés comme membres du comité directeur côté allemand.

Pour le côté tunisien, les membres du comité directeur sont M. Hichem Elloumi (COFICAB), M. Nazeh Ben Ammar (Excellencia), M. Karim Milad (Tunisian Travel Service) et M. Mehdi Tekaya (Wevioo).

Ainsi, le comité directeur de l’AHK Tunisie représente, par la diversité des entreprises tunisiennes et allemandes, plusieurs domaines économiques.

L’Assemblée Générale a été rehaussée par la présence de M. Samir Saied, Ministre de l’Economie et de la Planification, M. Marouane El Abassi, Gouverneur de la Banque Centrale de Tunisie et de M. Georg Felsheim, Chargé d’Affaires à l’Ambassade d’Allemagne en Tunisie pour débattre avec les sociétés membres présentes de la Tunisie face aux défis économiques : Opportunités et Risques-Visions et Réalisations.

La 44ème Assemblée Générale de l’AHK Tunisie était également l’occasion pour M. Jörn Bousselmi, Directeur Général de l’AHK Tunisie et membre exécutif du comité directeur, de donner un aperçu des résultats de l’enquête annuelle de l’AHK Tunisie sur la situation et les perspectives des sociétés allemandes et tunisiennes en Tunisie. Ces résultats mettent en avant un léger optimisme malgré les divers obstacles qui planent sur les sociétés membres.

A propos AHK

Depuis 1979 l’AHK Tunisie œuvre pour la promotion des relations économiques tuniso-allemandes et soutient ses 950 membres dans leurs activités internationales en tant qu’interlocuteur privilégié et représentant de l’économie allemande en Tunisie. Les entreprises à participation allemande assurent plus de 90.000 postes d’emplois directs et des centaines de milliers d’emplois indirects en Tunisie.

La Chambre Tuniso-Allemande de l’Industrie et du Commerce (AHK Tunisie) fait partie du réseau mondial des Chambres de commerce allemandes à l’étranger (AHK) avec 150 sites dans 93 pays. Sur la base d’une résolution du Bundestag allemand, les AHKs sont soutenues par le Ministère allemand de l’Economie et de la protection du climat (BMWK) en coordination avec l’Association des chambres de commerce et d’industrie allemandes (DIHK).