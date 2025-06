La 46ᵉ Assemblée Générale de la Chambre Tuniso-Allemande de l’Industrie et du Commerce (AHK Tunisie) s’est tenue le 12 juin 2025 à Tunis, dans une atmosphère marquée par le dynamisme et l’esprit de collaboration. Cet événement annuel a constitué un moment clé pour la communauté d’affaires tuniso-allemande, ponctué par l’élection du nouveau comité directeur de la Chambre.

Cette Assemblée a été honorée par la présence de Son Excellence Mme Elisabeth Wolbers, Ambassadrice d’Allemagne en Tunisie, qui a salué la qualité exceptionnelle des relations économiques entre les deux pays et leur développement dans de nombreux secteurs.

À l’issue du vote, M. Ghazi El Biche (van Laack Tunisie) a été reconduit à la présidence de l’AHK Tunisie.

M. Hichem Elloumi (COFICAB) et M. Ibrahim Debache (Ennakl Automobiles) ont quant à eux été élus vice présidents.

Côté allemand, les membres suivants ont été confirmés au sein du comité directeur :

• Dr. Wissem Badri (Kromberg & Schubert Tunisie)

• M. Volker Kasten (Nani)

• Dr. Adel Ben Khaled (Nexans Autoelectric-ACT&ECT)

• M. Mohamed Yassine Bouagila (Sartorius Stedim Bioprocess)

Du côté tunisien, ont été élus :

• M. Nazeh Ben Ammar (Excellencia)

• Mme Sonia Mahjoub (Focus)

• M. Mehdi Tekaya (Wevioo)

Le nouveau comité directeur incarne la diversité et la richesse des échanges tuniso-allemands, réunissant des représentants de secteurs aussi variés que l’automobile, l’informatique, le médical, le textile, la plasturgie, les startups, le bâtiment et le commerce.

Outre le renouvellement des instances dirigeantes, cette Assemblée Générale a permis de faire le point sur les principales réalisations de l’année 2024 et de présenter les axes stratégiques pour 2025.

L’événement a également été marqué par la participation de M. Mhamed Ben Abid, Directeur général de la direction du suivi et de l’évaluation des réformes du climat des affaires, lors d’une séance d’échange autour du thème : « La Tunisie : opportunités et défis pour le secteur privé et les investissements directs étrangers dans un monde en mutation ».

M. Jörn Bousselmi, Directeur Général de l’AHK Tunisie et membre exécutif du comité directeur, a présenté à cette occasion un aperçu des premiers résultats de l’enquête annuelle menée auprès des entreprises allemandes établies en Tunisie. Les résultats complets seront dévoilés lors d’une conférence de presse prévue en septembre 2025.

À travers cette rencontre, l’AHK Tunisie réaffirme son engagement en faveur de ses membres, en défendant leurs intérêts et en promouvant un dialogue constructif avec les autorités tunisiennes, dans le but de renforcer un climat propice à l’investissement et à une croissance durable.

Depuis 46 ans, l’AHK Tunisie œuvre pour la promotion des relations économiques tuniso-allemandes et soutient ses 1 000 membres dans leurs activités internationales en tant qu’interlocuteur privilégié et représentant officiel de l’économie allemande en Tunisie.

La Chambre Tuniso-Allemande de l’Industrie et du Commerce (AHK Tunisie) fait partie du réseau mondial des Chambres de commerce allemandes à l’étranger (AHK) avec 150 sites dans 93 pays. Sur la base d’une résolution du Bundestag allemand, les AHKs sont soutenues par le Ministère fédéral allemand de l’Economie et de l’Energie (BMWE) en coordination avec la Chambre Allemande de l’Industrie et du Commerce (DIHK).