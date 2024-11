La Chambre Tuniso-Allemande de l’Industrie et du Commerce (AHK Tunisie) annonce le lancement officiel, demain jeudi 28 novembre 2024, du projet “Fachkräfte” (Travailleurs Qualifiés) en Tunisie.

Ce projet stratégique vise à identifier et valoriser les compétences des travailleurs qualifiés en Tunisie afin de favoriser leur intégration dans le marché du travail allemand, annonce la chambre Tuniso-Allemande dans un communiqué publié mercredi.

Quelque 100 Candidats seront sélectionnés chaque année et bénéficieront d’un accompagnement structuré, notamment dans le cadre de six journées de recrutement. Ces événements offriront une plateforme d’interaction entre les entreprises allemandes participantes et les talents tunisiens en vue de promouvoir des échanges d’expertises et des opportunités concrètes de collaboration, explique la même source.

Le projet Fachkräfte s’articule autour de trois axes principaux, à savoir une diversification au niveau du choix des secteurs d’activité, une préparation et qualification des candidats avec une mise en place de programmes de formation personnalisés pour garantir une intégration professionnelle réussie et durable en Allemagne, en plus de l’organisation d’événements de recrutement spécialisés avec une mise en relation directe entre les employeurs allemands et les travailleurs qualifiés tunisiens.

La cérémonie de lancement réunira des représentants de haut niveau des institutions tunisiennes et allemandes, comme le Ministère de l’Emploi et de la Formation Professionnelle, les agences de recrutement, les établissements d’enseignement supérieur, ainsi que des entreprises allemandes et tunisiennes.

Les jeunes professionnels tunisiens auront l’occasion de présenter leurs compétences et d’échanger directement avec des employeurs potentiels.

Cette initiative s’inscrit dans le cadre d’un partenariat durable visant à renforcer la mobilité des talents qualifiés, tout en consolidant les liens économiques et entre la Tunisie et l’Allemagne.