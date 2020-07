Le film documentaire “Non.Oui” de Mahmoud Jemni représentera la Tunisie à la 24ème édition du PriMed 2020, Prix International du Documentaire et du Reportage Méditerranéen, qui se tiendra à Marseille du 28 novembre au 5 décembre prochain. Le film tunisien va concourir pour le Prix des Jeunes de la Méditerranée pour lequel deux autres œuvres (de la France et de l’Italie) ont été sélectionnées.

“Non.Oui” raconte l’histoire d’une jeune diplômée noire originaire de Gabès, ville du sud-est tunisien, qui rentre au pays déterminée à mettre son savoir-faire en matière de communication au profit de la patrie. Mais ses multiples contacts lui ouvrent les yeux sur des attitudes discriminatoires allant à l’encontre des préceptes religieux et des choix politiques de son pays.

“Non.Oui” suit également d’autres protagonistes de tout âge, génération et niveau social ainsi qu’une élue du peuple, une représentante d’association, un sociologue et un psychiatre.

Ce documentaire traite de la question du racisme sur les plans historique, géographique, économique, culturel, psychologique et social. Un réquisitoire contre le racisme, à travers le regard de personnages forts et émouvants.

Mahmoud Jemni a été assistant du réalisateur français René Vautier sur les documentaires “Avoir vingt ans dans les Aurès” et “La folle de Toujane”. Il a réalisé trois courts-métrages avec des jeunes âgés de 11 à 12 ans. Il a également suivi la coordination et produit des courts-métrages réalisés par des adolescents.

Il est critique de cinéma, auteur du livre “Quarante ans de cinéma tunisien : regards croisés”. Il est fondateur et président du Festival de cinéma de Gabès depuis 2015. Il a à son actif les documentaires “Coloquinte” (2012), “Warda, la passion de la vie” (2015) et “Non.Oui” (2020).

Le PriMed est un événement organisé dans les lieux emblématiques de la culture et du spectacle de Marseille. Le PriMed offre au grand public un grand nombre de projections gratuites et conférences avec les réalisateurs, les diffuseurs et les producteurs des documentaires méditerranéens.