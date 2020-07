Des accords relatifs aux services de constitution des sociétés ont été signés par l’Agence de promotion de l’industrie et de l’innovation (APII) avec le ministère des Finances, le Registre national des entreprises (RNE), la Caisse nationale de sécurité sociale (CNSS) et la Poste tunisienne.

Ces accords vont contribuer au développement du système de création d’entreprises représentées dans l’espace d’interlocuteur unique de l’APII et ses directions régionales, a déclaré le Ministre de l’Industrie et des PME, Salah Ben Youssef.

L’APII œuvre à la mise en ligne de ce service en collaboration avec les parties concernées, notamment l’Instance tunisienne de l’investissement (ITI) afin de simplifier les procédures administratives et de réduire les délais, outre l’adoption de la transparence dans les services présentés par l’espace d’interlocuteur unique.

L’interlocuteur unique a contribué à l’amélioration du classement de la Tunisie dans l’indice ” Doing Business ” pour passer au 20e rang dans le classement de la formation des entreprises, un sous-indice supervisé par l’APII, depuis les années 90.

L’espace d’interlocuteur unique vise à regrouper les services fournis au profit des investisseurs et des porteurs de projets afin de réduire les délais et de faciliter les opérations administratives dont le dépôt des déclarations d’investissement, la constitution des entreprises et l’extraction de tous les documents nécessaires à ces opérations.