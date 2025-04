Une étude approfondie, sur l’identification des nouveaux créneaux porteurs en Tunisie, réalisée par l’Agence de Promotion de l’Industrie et de l’Innovation (APII) a permis d’identifier 40 idées de projets porteurs.

Menée sur une période de 14 mois (août 2023 octobre 2024), cette étude vise à stimuler l’investissement, favoriser la création d’emplois et créer la richesse dans divers secteurs clés de l’économie, a indiqué le Directeur Général de l’APII, Omar Bouzouada. Elle a permis également d’explorer des créneaux innovants qui peuvent potentiellement répondre aux besoins croissants du marché et soutenir le développement économique du pays, a-t-il ajouté au cours d’un séminaire organisé, mardi, à Tunis.

Il s’agit entre autres des Industries Mécaniques et Electriques, l’Industrie Textile Habillement et Cuir, I’Industrie Agroalimentaire, l’Économie circulaire et la transition énergétique ainsi que les diverses industries.

Des fiches professionnelles ont été aussi élaborées dans ce cadre pour des créneaux porteurs, offrant ainsi des informations détaillées sur les perspectives de développement et les opportunités d’affaires, a-t-il encore dit.

En fournissant des fiches professionnelles sur ces créneaux porteurs, l’étude cherche à offrir des outils pratiques aux entrepreneurs et investisseurs pour identifier les opportunités d’affaires à forte valeur ajoutée. En outre, elle vise à favoriser un environnement propice à l’innovation et à l’entrepreneuriat dans les secteurs en émergence, selon l’APII.

Majed Azzabi, responsable au bureau d’étude tunisien chargé de l’élaboration de l’étude a rappelé que l’étude vise à appuyer le tissu industriel tunisien et encourager l’investissement en Tunisie pour la création d’emplois et de la richesse.

Et d’ajouter qu’elle constitue un outil stratégique pour les décideurs politiques, les acteurs économiques (entreprises, PME et startups) ainsi que les investisseurs qui souhaitent contribuer à la croissance durable du pays.

Il a fait savoir que l’étude est constituée de « l’état des lieux et le Benchmark », d’un « guide des idées » qui a permis la caractérisation des créneaux porteurs, l’identification des idées des projets et leur filtrage, outre de « Fiches professionnelles » qui constituent en quelque sorte des études de faisabilité et qui ont permis de sélectionner dix projets à développer.

Il a encore rappelé que les 40 projets sont répartis, en 12 projets dans les Industries mécaniques et électriques (IME) et la mobilité, 9 projets dans l’Economie circulaire et Transition Energétique (ECTE), 7 projets dans les Industrie du Textile, Habillement et Cuir (ITHC), 6 projets dans les Industries Agroalimentaires (IAA) et 6 projets dans diverses industries.

Parmi les idées de projets figurent, la conception et réalisation de solutions robotisées pour l’industrie, la fabrication de drones, la fabrication d’avions ultralégers (ULM), la fabrication de boites de jonction pour modules photovoltaïques, la fabrication de sacs biodégradables, la valorisation des déchets de démolition, l’Extraction d’huiles thérapeutiques à partir des noyaux de dattes, la fabrication d’aliments de bétail à partir des déchets de dattes et de palmier, une unité de production de déodorant corporel en aérosol et une unité de production d’Ethanol.

Pour Félix SARRAZIN, Chef du projet Partenariats pour l’emploi et l’appui aux PMEs en Tunisie II, le choix de se concentrer sur les nouveaux secteurs porteurs ouvre des perspectives intéressantes pour les investisseurs, les entrepreneurs et les jeunes chefs d’entreprises, leur permettant de réaliser des projets grâce au guide des idées de projets. En fait, le guide des idées propose des outils concrets pour les entrepreneurs tunisiens qui peuvent exploiter les secteurs stratégiques afin de créer l’emploi et générer la richesse tout en contribuant à la transformation durable de l’économie tunisienne, a-t-il encore dit.

S’agissant des fiches professionnelles, elles aideront les porteurs de projets à identifier les opportunités d’investissement, à saisir les créneaux porteurs tels que l’économie verte, la transition énergétique et la technologie, en phase avec les grandes tendances mondiales, a-t-il précisé.

Ces documents permettront de guider les entrepreneurs à chaque étape du projet, à surmonter les défis du marché et de s’intégrer dans la chaîne mondiale, a-t-il encore expliqué.

De son côté, le président de la Confédération des Entreprises Citoyennes de Tunisie (CONECT), Aslan Ben Rjeb, a mis l’accent sur l’importance de l’étude vu que les créneaux porteurs doivent être pensés comme des filières vivantes, mobiles et connectés à la grande transformation du monde.

« Le monde change à une vitesse que personne ne peut la maitriser, ce qui était stratégique hier, ne l’ai plus aujourd’hui et ce qui était marginal il y a cinq ans devient aujourd’hui un levier de souveraineté nationale », a-t-il appuyé.

Et d’ajouter que cela suppose une capacité d’anticipation et une agilité institutionnelle, il ne faut pas se contenter de décréter qu’un secteur est stratégique, mais plutôt le réévaluer régulièrement sans blocage. Il a mis l’accent, par ailleurs, sur l’importance du rôle du secteur privé, puisque se sont les entreprises qui expérimentent les créneaux et savent ce qui marche et ce qui ne marche pas, ce qui attire les talents et ce qui permet d’exporter.

Il a également souligné la nécessité d’une révision périodique de certains secteurs au rythme du changement mondial, ajoutant que des secteurs nécessitent une attention immédiate avec des signaux clairs, citant à titre d’exemple les secteurs de l’automobile, la santé, les TIC et l’énergie verte qui demeurent des impératifs et non plus des options.

Et de conclure, que la réussite de la mise en place de politiques industrielles fortes reste tributaire d’une politique territoriale audacieuse car chaque région dispose de spécificités, de richesses et d’un savoir-faire divers. Il a proposé, dans ce sens, la création des pôles spécialisés interconnectés, en associant les jeunes, et les startups.

Cette étude s’inscrit dans une démarche de soutien à la diversification de l’industrie et de l’innovation en Tunisie. Sa réalisation, ainsi que l’élaboration des fiches professionnelles ont été appuyés par l’initiative spéciale « Invest for Jobs » (Emploi décent pour une transition juste), à travers le projet «Partenariats pour l’emploi et l’appui aux petites et moyennes entreprises en Tunisie II».

Ce projet est mandaté par le ministère fédéral allemand de la Coopération économique et du Développement (BMZ) et mis en œuvre par la GIZ Tunisie en étroite coopération avec le ministère tunisien de l’Industrie, des Mines et de l’Energie.