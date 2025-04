L’Agence de promotion de l’industrie et de l’innovation (APII) dévoilera, mardi 15 avril à Tunis, les résultats d’une étude identifiant les secteurs économiques prometteurs et les opportunités de projets pour la Tunisie, dans le cadre de la stratégie industrielle et d’innovation à l’horizon 2035.

Cette rencontre, organisée sous l’égide du ministère de l’Industrie, des Mines et de l’Énergie, en collaboration avec l’Agence de coopération allemande (GIZ), vise à diversifier l’économie nationale, renforcer la compétitivité et identifier des leviers de développement à court et moyen terme.

Les participants discuteront des secteurs clés et des opportunités de projets susceptibles de relancer l’économie tunisienne.

Cette initiative s’inscrit dans l’accompagnement des entreprises locales pour stimuler l’innovation et explorer de nouveaux créneaux de croissance.