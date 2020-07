Les dossiers de l’emploi et des grands projets d’infrastructure sportive ont été au centre d’une séance de travail tenue mardi entre le ministre des finances, Mohamed Nizar Yaiche, et le ministre de la jeunesse et des sports, Ahmed Gaaloul.

Le ministère de la jeunesse et des sports a précisé, sur sa page officielle facebook, que les deux parties ont discuté du dossier du recrutement et de l’infrastructure sportive et de jeunesse dont les grands projets de la cité sportive et du stade Taieb Mhiri de Sfax, du stade olympique d’El Menzah, le stade de Radès outre les travaux de la piscine et du stade olympique de Sousse.

La réunion a également permis de discuter du suivi de l’exécution du budget du ministère de la jeunesse et des sports en ce qui concerne notamment les crédits de paiements, de l’encadrement au sein du MJS, du partenariat entre le ministère et les municipalités (accords cadres) et de la contribution du secteur sportif dans la croissance.

Ahmed Gaaloul a appelé à cette occasion à encourager davantage l’investissement privé dans le secteur de la jeunesse et du sport à travers la révision des systèmes fiscaux en vigueur.