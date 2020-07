Un budget de 2.5 millions de dinars a été consacré aux personnes porteuses de handicap capables de travailler pour les aider à créer leurs propres projets, a fait savoir Raja Ben Brahim, chargée de mission à la direction générale de promotion des personnes porteuses de handicap au ministère des affaires sociales.

Dans une déclaration à l’agence TAP, la responsable a précisé que le bénéficiaire de ce programme de création de sources de revenu peut profiter d’un financement allant à 15 mille dinars rappelant qu’au cours de l’année dernière le ministère a financé 710 projets portés par des personnes porteuses de handicap.

Par ailleurs, Raja Ben Brahim a indiqué que le ministère des affaires sociales entamera bientôt la réalisation de la deuxième étude d’évaluation du programme de création de sources de revenu au profit des personnes porteuses de handicap signalant que la première étude a montré la faiblesse des financements et de la formation.

En outre, l’intervenante a signalé qu’il existe un manque au niveau des recrutements rappelant que lors du dernier concours organisé en 2019, 126 personnes porteuses de handicap ont été recrutées dans la fonction publique.

Réunie lundi après midi, la commission spéciale chargée des affaires des personnes handicapées et des catégories vulnérables a relevé le faible niveau de recrutements des personnes handicapées dans les secteurs public et privé.

Selon la loi n° 2016-41 du 16 mai 2016, portant modification de la loi d’orientation n° 2005-83 du 15 août 2005, relative à la promotion et à la protection des personnes handicapées, il est réservé un taux d’au moins 2% des recrutements annuels dans la fonction publique, à attribuer par priorité à des personnes handicapées qui remplissent les conditions prévues par la présente loi et qui jouissent des aptitudes pour accomplir le travail demandé.

Toute entreprise ou établissement public ou privé employant habituellement entre 50 et 99 travailleurs, est tenue de réserver au moins un poste de travail à des personnes handicapées. Toute entreprise ou établissement public ou privé employant habituellement 100 personnes et plus, est tenue de réserver un taux d’au moins 2% des postes de travail à des personnes handicapées.