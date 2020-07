L’Agence Japonaise de Coopération internationale (JICA) lance le concours NINJA (Next Innovation with Japan) destiné aux start-ups, acteurs du secteur privé, instituts de recherches, etc., ayant les meilleurs plans d’affaires. Une attention particulière sera accordée aux entreprises qui disposent d’idées innovantes pour contribuer à la lutte contre la pandémie de Covid-19.

Les candidatures sont ouvertes aux projets dans les divers domaines tels que la santé, la gestion des catastrophes, les services, l’éducation, l’alimentation et l’agriculture, les finances, la logistique et la mobilité urbaine.

Les vainqueurs du concours bénéficieront d’un financement allant jusqu’à 30 000 USD pour réaliser/consolider les entreprises proposées. Ils pourront également avoir la possibilité de se rendre au Japon pour d’autres investissements et partenariats commerciaux parrainés par la JICA (possibilité de changement).

Les candidats peuvent postuler au concours NINJA Business Plan, en cliquant sur le lien suivant : https://forms.gle/8E5RQuchUsU5P8Jt7

Pour voir toutes les conditions relatives au concours, veuillez visiter la page Facebook de la JICA :

https://www.facebook.com/JICATunisiaOffice/posts/1681712592005742?notif_id=1594211306886749

La date limite de dépôt des candidatures est fixée au 29 juillet 2020 , et la sélection finale est prévue aura lieu en septembre 2020.

Bureau de la JICA

Pour toute question concernant le concours, veuillez contacter : edgps@jica.go.jp

Informations générales : Bureau de la JICA en Tunisie ts_oso_rep@jica.go.jp