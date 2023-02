La première session de formation destinée aux pays africains francophones dans le domaine de la gestion des déchets solides dans les villes africaines a été lancée, lundi 27 février 2023, par le Centre international des technologies de l’environnement de Tunis (CITET) dans le cadre du programme triennal de coopération triangulaire avec l’Agence japonaise de coopération internationale (JICA).

Cette formation qui se déroule du 27 février au 10 mars 2023 et a pour objectif de renforcer les capacités des participants de 12 pays africains francophones dans la gestion des déchets solides, et leur permettre d’échanger leurs expériences sur les nouvelles technologies et les nouveaux outils dans ce domaine, a indiqué la JICA dans un communiqué publié lundi à Tunis.

Elle sera aussi l’occasion de faire des visites sur terrain dans plusieurs villes tunisiennes.

Ce programme de formation offrira aux participants africains une opportunité d’apprendre les bonnes pratiques et les leçons apprises dans le domaine de la gestion durable des déchets, à travers l’expérience tunisienne, renforcera les capacités des pays cibles à améliorer la salubrité publique et à préserver l’environnement et renforcera les activités de partage des connaissances, notamment via la plateforme africaine des villes propres (ACCP).

S’agissant de ce programme de coopération triangulaire, qui est mis en œuvre grâce à la coopération entre la Tunisie et le Japon pour contribuer au développement des pays africains, il représente est un des résultats de la TICAD-8 (tenue à Tunis en août 2022).

La JICA rappelle que la TICAD, durant la 8ème édition, s’est engagée à financer des initiatives et actions visant à aider le continent africain à surmonter les crises et les défis auxquels les pays africains font face.

A cet égard, la directrice générale du CITET, Kmaira Ben Jannet, a relevé que “Cette formation est la première dans le cadre du programme de formation triennal qui s’inscrit dans un esprit d’échange en vue de consolider la coopération entre nos pays avec l’appui de la JICA et pour capitaliser sur certaines expériences réussies en matière de gestion des déchets.”

Le représentant-résident du bureau de la JICA en Tunisie, Shuhei UENO, dira que “cette formation est l’un des résultats de TICAD8, une conférence internationale qui s’est déroulée à Tunis en août 2022 avec la participation de nombreux dirigeants africains.”

L’ACCP, créée en 2017 avec les initiatives du ministère de l’Environnement du Japon, de la JICA, du Programme des Nations unies pour l’environnement (PNUE), du Programme des Nations unies pour les établissements humains (ONU-Habitat) et de la ville de Yokohama, a pour objectif de favoriser le partage des connaissances et des meilleures pratiques en matière de création de villes propres et de promotion d’une meilleure gestion des déchets en Afrique.

65 villes de 37 pays d’Afrique ont intégré l’ACCP, dont 8 villes tunisiennes en 2022.