Une délégation Ougandaise a visité récemment la Tunisie, du 8 au 12 juillet 2024 dans le cadre d’une mission d’étude organisée par la JICAet visant leur faire découvrir l’expérience tunisiennede promotion de l’écosystème des startups. Cette visite s’inscrit dans un cadre plus large d’appui par la JICA à la mise en place d’une politique et d’un cadre favorisant la création des startups en Ouganda.

Comprenant des représentants du Ministère des Technologies de l’Information et de la Communication, le ministère des Finances, le Ministère de commerce, industrie et du secteur privé de l’Ouganda, cette délégation a eu des entretiens fructueux au Ministère des Technologies de la Communication, Startup Tunisia, par Smart Capital, #AfricaInvest, Flat6Labs Tunisia TunisianStartups, The Dot, Caisse des Dépôts et Consignations Tunisie, Tunisia Investment Authority, Novation City : Pôle de Compétitivité de Sousse #Technopole Ghazela et un nombre de startups tunisiennes et représentants de bailleurs de fonds.