Le chef du gouvernement, Elyès Fakhfakh, a mis l’accent lors de sa participation, dans la soirée de mercredi 8 juillet 2020, au sommet mondial virtuel de l’Organisation internationale du travail (OIT), sur les orientations de son gouvernement visant à élaborer un programme de sauvetage économique pour lutter contre l’économie de la rente fondée sur le favoritisme, à activer la loi relative à l’économie sociale et solidaire, à impulser l’investissement et à renforcer les initiatives économiques visant à intégrer une grande proportion de personnes qui travaillent dans l’économie parallèle.

Dans son allocution, le chef du gouvernement a souligné que la Tunisie a réussi à maîtriser la propagation de la pandémie du coronavirus en menant une action préventive caractérisée par la solidarité et l’unité entre les citoyens, les institutions de l’Etat, les organisations nationales et la société civile.

Il a, également, souligné le rôle social joué par les institutions de l’Etat pour soutenir près d’un million de familles par des subventions et aides en nature, en plus de l’attribution d’allocations aux salariés, artisans et travailleurs indépendants. L’Etat a, également, a-t-il dit, soutenu les entreprises pour maintenir les emplois et accordé des subventions aux travailleurs immigrés et réfugiés en Tunisie et les faisant bénéficier de mesures exceptionnelles afin de faciliter leur séjour en Tunisie.

D’autre part, Fakhfakh a déclaré que la déclaration du centenaire de l’OIT pour l’avenir du travail adoptée lors de la 108e session de la Conférence internationale du travail (juin 2019) et la déclaration d’Abidjan issue de la 14e réunion régionale africaine de l’Organisation internationale du Travail (décembre 2019) constituent une référence pour tous les pays en matière de planification d’un programme de sauvetage économique pour lutter contre la pauvreté, consacrer le travail décent, renforcer le dialogue social tripartite et consolider la justice sociale.

Il est à noter que le chef du gouvernement, Elyès Fakhfakh a participé à une téléconférence organisée du 7 au 9 juillet 2020 à l’occasion de la Journée des dirigeants mondiaux dans le cadre du sommet mondial virtuel qui se tient à l’initiative de l’OIT sur le monde du travail et la pandémie du Covid-19 sous le signe “Travailler pour bâtir un avenir meilleur”, selon un communiqué publié, mercredi, par la présidence du gouvernement.

Le sommet mondial virtuel a réuni les directeurs généraux de l’Organisation internationale du travail, de l’Organisation mondiale de la santé, de l’Organisation mondiale du commerce, de la Banque mondiale, du Fonds monétaire international et d’un grand nombre de chefs d’Etat et de gouvernement.