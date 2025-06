La Tunisie se penche actuellement sur la finalisation des procédures de ratification des Conventions internationales n°155 de l’organisation internationale du travail (OIT) sur la sécurité et la santé des travailleurs, et n°129 sur l’inspection du travail dans l’agriculture, a déclaré le ministre des Affaires sociales, Issam Lahmar, mercredi matin à Genève, lors de sa participation aux travaux de la 113e session de la Conférence internationale du travail.

Le ministre a affirmé, à cette occasion, que la Tunisie s’est engagée, depuis son adhésion à l’Organisation internationale du travail, à appliquer correctement les conventions internationales du travail et à adapter la législation nationale à celles-ci, selon un communiqué publié mercredi par le ministère des Affaires sociales.

Dans ce cadre, la Tunisie œuvre à consacrer la justice sociale au niveau de la législation et de la pratique, dans une approche globale fondée sur le renforcement des mécanismes d’inclusion économique et sociale de toutes les catégories, a indiqué le ministre. Il a souligné que la justice sociale, dans le cadre de la politique générale de l’État, “ne pourra se réaliser sans une réforme réelle des politiques et des approches sociales, selon de nouvelles conceptions rompant radicalement avec les anciens concepts”.

“La réalisation de la justice sociale exige une révision radicale des différentes conventions de l’Organisation internationale du travail, afin de prendre en considération les disparités entre les pays, que ce soit en termes de croissance économique, de développement technologique, de taux de croissance démographique ou de pauvreté..” a-t-il dit.

Il a évoqué un ensemble de réformes législatives menées en Tunisie dans ce sens, telles que la loi interdisant la sous-traitance de la main-d’œuvre et la criminalisant, la mise en place d’un système de protection sociale au profit des travailleuses agricoles, et l’instauration du statut d’auto-entrepreneur.

Par ailleurs, le ministre des Affaires sociales a salué la décision historique de l’Organisation d’accorder à la Palestine le statut d’État non-membre observateur auprès de l’OIT, rappelant les souffrances des travailleurs palestiniens confrontés à l’injustice et à l’oppression dans les territoires palestiniens occupés.