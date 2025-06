Mohsen Ghressia été élu, nouveau président de l’Ordre des Ingénieurs Tunisiens (OIT), lors de la quatorzième session du conseil de l’OIT, tenue, samedi et dimanche, à Hammamet (Gouvernorat de Nabeul). Ghrissi, qui succède à l’ingénieur Kamel Sahnoun, est le premier ingénieur du secteur privé et représentant de la catégorie des ingénieurs chefs d’entreprises, à occuper ce poste. “Il s’agit d’un tournant important dans l’ouverture de l’Ordre à tous les secteurs d’activités des ingénieurs”, indique l’OIT, dans un communiqué.

“Tout au long de sa carrière professionnelle, Ghrissi a contribué à défendre la place des ingénieurs dans les politiques publiques et à renforcer leur rôle dans le changement économique et social. Il est reconnu au sein des différentes composantes de la communauté des ingénieurs pour sa sagesse et sa capacité à rassembler les ingénieurs, quelles que soient leurs opinions et orientations divergentes, dans un cadre unifié et constructif”, lit-on dans le même communiqué.

En Plus de ses 27 ans d’expérience au sein du conseil, de son expertise dans le domaine de la construction industrielle et du développement de solutions d’ingénierie avancées au service de l’économie, le nouveau président de l’OIT est actuellement PDG d’un groupe composé de trois sociétés spécialisées dans l’acquisition, l’installation et l’identification de solutions industrielles innovantes.

En plus de ses compétences entrepreneuriales, Ghrissi est aussi actif dans le sport et la vie associative depuis sa jeunesse. Il a été membre de la Fédération tunisienne de football et vice-président de la Fédération tunisienne de taekwondo et a participé à l’organisation de plusieurs événements sportifs majeurs aux niveaux national et international, notamment les Jeux olympiques, la Coupe du monde de football et la Coupe d’Afrique des nations. Il est également adjoint au maire d’une municipalité du Grand Tunis.