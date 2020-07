L’office des tunisiens à l’étranger organise du 13 juillet au 6 août prochain la 31e édition de l’université d’été pour l’apprentissage de la langue arabe destinée aux enfants des tunisiens résidents à l’étranger, et ce, en collaboration avec l’institut Bourguiba des langues vivantes.

L’office prendra en charge 70 pc des frais d’étude et d’hébergement alors que les participants verseront les 30 pc restants selon un communiqué publié sur le site de l’OTE.

Les participants à cette session devront respecter le protocole sanitaire mis en place ainsi que la présentation des tests PCR.

Les participants doivent effectuer une préinscription en ligne via le site de l’institut Bourguiba des langues vivantes (www.iblv.rnu.tn) et envoyer leurs dossiers aux services sociaux au niveau des différents postes diplomatiques et consulaires tunisiens.

Les documents requis consistent en une copie de pré-inscription au nom du directeur général de l’OTE, une photo d’identité et une copie du passeport tunisien ou étranger ou la carte consulaire.