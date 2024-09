Une conférence et une université d’été, de 5 jours, seront organisées, du premier au 05 octobre 2024, à Hammamet dans le gouvernorat de Nabeul, sur le thème “Le chômage des diplômés en Afrique : pour un changement de paradigme”, et ce à l’initiative du Centre Africain pour l’Amélioration des Carrières et le Soutien des Compétences (ACCESS) en collaboration avec l’Université de Leipzig en Allemagne.

La conférence se propose, en premier lieu, de traiter de l’importance de revenir aux sources théoriques, particulièrement économiques, pour recentrer et actualiser le rapport entre l’amélioration des niveaux d’éducation et de formation des populations, surtout universitaire, et la croissance économique et le développement.

Elle analysera, dans une deuxième étape, les questions de la formation universitaire, la qualité de l’enseignement supérieur dans les pays africains et leur corollaire de chômage des diplômés qui devient, de plus en plus, massif dans les pays africains, créant ainsi, des problèmes d’ordre politique et social. Problèmes qui se sont traduits, pour le cas de la Tunisie, par des mouvements sociaux qui se sont radicalisés jusqu’à la remise en cause du système politique en janvier 2011.

Les activités de l’école d’été porteront sur le renforcement des capacités des enseignants, des doctorants et du personnel des universités, dans l’objectif d’alimenter les pratiques de recherche par un apprentissage qui prendra source dans les différents terrains et dans l’environnement socio-économique. C’est une sorte d’apprentissage en interaction avec la vraie économie et en symbiose avec le monde de l’entreprise.

Les ateliers de l’école seraient également l’occasion pour promouvoir des techniques innovantes de recherche, d’enseignement mais aussi de formation de formateurs et de gestion des universités. Les participants auront également l’occasion pour interagir et participer, via des ateliers divers, à la construction de méthodologies innovantes.

L’université d’été accueillera des chefs d’entreprises, des managers et des responsables politiques tunisiens qui disserteront et témoigneront des vertus d’une coopération gagnant-gagnant entre l’université et son écosystème économique, sociale, politique et culturelle. Les participants auront en outre, l’occasion de rencontrer d’autres participants tunisiens, du Ghana, du Bénin, du Kenya, du Nigeria, du Rwanda, et d’Allemagne. Le but étant d’échanger leurs expériences locales et de construire des réseaux africains et européens.