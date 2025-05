L’université d’été au profit des Tunisiens résidant à l’étranger débutera à partir du 3 juillet 2025 et se poursuivra jusqu’au 1er août 2025 à l’Institut Bourguiba des Langues Vivantes de Tunis, a annoncé mardi l’Office des Tunisiens à l’étranger (OTE).

L’OTE a ajouté, dans un communiqué, que les jeunes Tunisiens résidant dans des pays non arabophones et souhaitant suivre ces cours doivent s’inscrire via le lien : www.iblv.rnu.tn.