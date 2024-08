Participez aux ateliers Jaou Lab et exposez à la biennale Jaou 2024

Un appel à participation pour un cycle de formations et de rencontres, destiné à 90 étudiants provenant de diverses institutions universitaires à travers la Tunisie est lancé dans le cadre de l’université d’été organisée dans l’univers créatif de Jaou Lab avec au programme six ateliers simultanés conçus pour répondre à leurs ambitions artistiques. La date limite d’inscription est fixée pour le samedi 10 août 2024.

Ces ateliers sont ouverts aux étudiants du Grand Tunis, dans le cadre d’un espace dédié à la réflexion, à la création et à l’expression artistique afin de développer leurs compétences et réaliser des projets photographiques et vidéos expérimentaux.

La première cohorte se déroulera du 20 au 23 août et la deuxième du 27 au 30 août 2024.

Le programme d’activités Jaou Lab qui vise à renforcer la capacité des étudiants pour une meilleure inclusion professionnelle est une initiative de la Fondation Kamel Lazaar et de l’institut français de Tunisie avec le soutien du Fonds Equipe France.

Jaou Lab dont le lancement s’inscrit dans le cadre de la 7ème édition du festival d’art contemporain Jaou Tunis qui se tiendra du 10 au 26 octobre 2024, offre aux étudiants la possibilité notamment d’exposer leurs œuvres lors d’une exposition qui fera partie du programme de la Biennale Jaou en octobre 2024 et de prendre part aux activités de la Biennale pendant quatre jours à Tunis (symposium, concerts, vernissages, rencontres professionnelles).