Le gouvernement français a mis à la disposition des PME et PMI tunisiennes une ligne de financement de 30 millions d’euros, dont 6 millions d’euros de don, dans le cadre d’acquisition de biens et services d’origine française à hauteur de 70% minimum. La mise en place de cette ligne de crédit s’inscrit dans l’effort commun d’aider le développement économique du pays et de renforcer les liens commerciaux entre la Tunisie et la France, explique un communiqué de l’ambassade de France à Tunis.

Le Service économique régional (ambassade de France) et l’Agence de promotion de l’industrie et de l’innovation (APII), avec l’appui du bureau Business France de Tunis et la Chambre tuniso-française de commerce et d’industrie organisent une série webinars destinés à présenter les caractéristiques de cette ligne de crédit, ses conditions d’éligibilité, les biens et services éligibles et ses modalités de financement.

« Cet outil de financement vise à stimuler les relations économiques entre la Tunisie et de la France. Sa mise en place est l’un des objectifs fixés dans la feuille de route sur le développement économique actée lors de la visite d’Etat du président Macron en janvier 2018. Cette feuille de route fait depuis l’objet d’un suivi régulier dans le cadre du Haut Conseil de Coopération franco-tunisien », selon Franc SECULA, ministre-conseiller, chef du Service économique régional près l’ambassade de France en Tunisie.

Le premier webinar aura lieu le 8 juillet à 09h00, et concernera les investisseurs dans le secteur des industries agroalimentaires.

Inscription :

Inscrivez-vous avant le 6 juillet en remplissant le formulaire en ligne disponible ici. Ou bien nous contacter à l’adresse suivante : tunis@busniessfrance.fr