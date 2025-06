Le ministère de l’Agriculture, des Ressources hydrauliques et de la Pêche et la Banque Tunisienne de Solidarité (BTS) ont lancé un programme de financement destiné à soutenir la saison de récolte des fourrages grossiers pour l’année 2024-2025. Une circulaire conjointe a été signée à cet effet par le ministre Ezzeddine Ben Cheikh et le directeur général de la BTS, Khalifa Sebaoui.

Une enveloppe de 10 millions de dinars a été allouée par la BTS pour octroyer des prêts saisonniers à des conditions avantageuses et simplifiées. Ces financements sont destinés aux petits producteurs, éleveurs, coopératives et autres structures professionnelles du secteur agricole.

Le programme propose deux types de financement : Un premier plafonné à dix mille dinars pour les petits agriculteurs et éleveurs et un second pouvant atteindre 50 mille dinars pour les sociétés civiles, coopératives et groupements. Ces prêts ne nécessitent ni autofinancement ni garantie matérielle, avec un taux d’intérêt fixe et une durée de remboursement maximale de 12 mois.

Les demandeurs doivent déposer leurs dossiers dans les agences de la BTS avant le 30 juin 2025, comprenant des documents administratifs et techniques adaptés à leur profil. Les commissions techniques régionales étudieront les demandes chaque semaine, avec une approbation et un déblocage centralisés dans un délai maximum de dix jours ouvrables.

Initialement déployé dans neuf gouvernorats prioritaires, le programme pourrait être étendu ultérieurement. Il s’adresse à tous les éleveurs inscrits et actifs à travers le pays.

Cette initiative s’inscrit dans une démarche visant à renforcer la sécurité alimentaire, promouvoir une agriculture durable et réduire la dépendance aux importations, alors que le secteur agricole tunisien fait face à des défis accrus liés aux changements climatiques.

Les Commissariats régionaux au développement agricole (CRDA) accompagneront les bénéficiaires tout au long du processus, en coordination avec la BTS.