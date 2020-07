Depuis 2010, Orange Tunisie est devenu l’opérateur de référence auprès des jeunes tunisiens : Orange Developer Center, les FabLabs Solidaires, le Prix Orange de l’Entrepreneur Social et l’Orange Fab qui vient compléter ce dispositif.

Tant de programmes qui ont permis à une communauté de près de 20 000 jeunes de bénéficier d’accompagnements aussi bien sur la partie formation et préparation au marché de l’emploi que sur la création de structures innovantes et l’entrepreneuriat.

Orange Fab Tunisie, premier accélérateur corporate du pays, a clairement annoncé la vocation internationale de son programme : accompagner les start-up tunisiennes dans le développement de leurs activités et dans le renforcement managérial avec pour objectif de construire des partenariats commerciaux avec les lignes de marchés d’Orange et de ses partenaires, au niveau national et international.

Orange Fab Tunisie a donc, pour sa deuxième saison, accéléré 7 start-up, dont 2 qui ont signé des contrats commerciaux avec le Groupe Orange :

Artify (Contenu) : Plateforme de vidéo à la demande (VOD), de productions audiovisuelles spécialisée dans le cinéma tunisien. Celle-ci propose un contenu de plus de 70 films, feuilletons et pièces théâtrales. A l’issue de l’accélération au sein d’Orange Fab Tunisie, Artify et Orange Tunisie ont lancé, depuis plus d’un mois, la plateforme streaming-VOD à partir d’abonnements payables via le solde mobile. La collaboration s’est étendue avec la signature d’un contrat de partenariat avec Orange Studio (producteurs de contenus du Groupe Orange) dont le but est d’enrichir la plate-forme avec des films égyptiens, marocains et algériens.

Galactech (Contenu) : Premier agrégateur tunisien de contenu à service à valeur ajoutée (VAS) pour les jeux vidéo, VOD, MOD et contenus éditoriaux locaux et internationaux. Galactech a dans son catalogue une panoplie de services premium comme les Top 3 jeux les plus joués dans le monde PUBG, Free Fire. Galactech se propose aussi avec l’appui d’Orange Tunisie d’agréger les services de start-up tunisiennes de contenu dans un élan de soutenir les industries créatives tunisiennes en leur offrant un business model innovant. A l’issue de l’accélération, la start-up a signé un contrat international avec le Groupe Orange pour étendre son activité au-delà de la Tunisie, vers les 18 filiales du continent africain.

Seemba (Contenu) : Solution Plug & Play (SDK) de monétisation de jeux sur mobile et qui les transforme en n’importe quelle plateforme e-sport. A l’issue de l’accélération au sein d’Orange Fab Tunisie, la start-up a bénéficié d’un accès aux investisseurs internationaux, mais aussi a signé un partenariat stratégique avec une autre start-up accélérée, en l’occurrence Galactech.

NG Technologies (Digitalisation) : Première plateforme tunisienne de signature électronique en ligne homologuée par l’ANCE, la solution NG Sign permet de signer tous types de documents à distance avec une signature électronique dite « Qualifiée » qui a la même valeur légale que la signature manuscrite et/ou une signature simple qui permet d’éviter la signature manuscrite scannée qui n’est ni sécurisée ni reconnue par le cadre juridique tunisien. La signature simple protège l’intégrité des documents et peut être configurée par une couche de sécurité supplémentaire.

Acteur actif de la transformation digitale en Tunisie, Orange Tunisie signe un contrat avec la start-up avec pour objectif de dématérialiser et digitaliser les différents processus dont le parcours clients.

FabSkill (RH) : Solution complète de recrutement en ligne basée sur l’intelligence artificielle, le recrutement vidéo et l’évaluation des candidats en un seul endroit (profiling, KPIs sur les campagnes,…). A l’issue de l’accélération à l’Orange Fab Tunisie, Orange Tunisie utilise aujourd’hui FabSkill comme outil de recrutement qui non seulement a fait preuve d’une efficacité durant la crise sanitaire et s’avère d’une grande utilité pour une meilleure optimisation du temps, des coûts et de l’expérience, aussi bien pour les candidats que pour le recruteur.

Winshot (Retail) : Plateforme interactive d’aide à la décision (application mobile liée à un CRM en mode SaaS) qui permet à Orange Tunisie, de simplifier et d’automatiser le reporting tout en offrant une communication plus fluide entre les responsables commerciaux et leurs équipes terrain. Winshot offre donc une meilleure interactivité en temps réel pour améliorer la performance globale de l’entreprise.

Attila (Expérience Client) : Solution basée sur l’intelligence artificielle, focalisée sur la compréhension et l’engagement du client sur le canal digital. Grâce à la collaboration avec Attila Telco, Orange Tunisie s’approche de ses clients et conçoit des offres et services plus personnalisés, bien étudiés et qui correspondent et s’adaptent à leurs besoins.