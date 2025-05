Orange Tunisie a inauguré un nouveau Data Center à Kalaa Kebira, Sousse, en présence de M. Sofiene Hemissi, Ministre des Technologies de la Communication, M. Brelotte Ba, Directeur Général Adjoint, Orange Moyen-Orient et Afrique et M. Thierry Millet, Directeur Général d’Orange Tunisie. Ce Data Center de dernière génération s’inscrit dans la dynamique de transformation numérique du pays et a été conçu pour répondre aux plus hauts standards en matière de performance, de sécurité et de résilience.

Un site stratégique pour une performance optimale

Avec une superficie de 1000 m² et un environnement technique conforme à la norme TIER III, ce nouveau Data Center garantit une disponibilité maximale des services hébergés, grâce à une redondance complète des systèmes. Il a été conçu pour offrir des solutions fiables, sécurisées et évolutives, en répondant aux besoins croissants des entreprises tunisiennes dans le domaine numérique.

Une infrastructure dédiée aux entreprises tunisiennes

Ce Data Center a pour vocation de soutenir non seulement les besoins internes d’Orange Tunisie, mais aussi ceux de ses clients B2B. Il offrira des solutions d’hébergement de haute qualité, couvrant des services tels que le cloud, la sauvegarde, ou encore la continuité d’activité, dans un environnement localement maîtrisé. Il s’adresse spécifiquement aux entreprises en quête de solutions numériques performantes et sécurisées.

Un projet 100% tunisien

Fruit d’un travail collaboratif entre entreprises tunisiennes, ce projet reflète le savoir-faire local dans les domaines de l’ingénierie, des infrastructures IT et des services numériques. Il témoigne de l’expertise nationale et de la volonté de renforcer l’écosystème technologique du pays.

Accessibilité, sécurité et résilience au cœur de l’infrastructure

Idéalement situé et adducté en fibre optique par les opérateurs de la place, le Data Center bénéficie d’un emplacement stratégique offrant une accessibilité optimale. Il intègre des technologies de pointe en matière de sécurité physique et logique, de contrôle d’accès et de continuité de service. Il constitue un élément clé de l’architecture réseau d’Orange Tunisie, renforçant ainsi la solidité et la fiabilité des services proposés à l’échelle nationale.

Avec cet investissement, Orange Tunisie confirme son engagement à soutenir l’économie numérique tunisienne et à accompagner les entreprises locales dans leur transition vers des solutions digitales souveraines, fiables et de haute qualité.