Flouci, acteur tunisien innovant et agréé dans les solutions de paiement mobile, et Orange Tunisie, opérateur de référence dans le digital et le numérique, officialisent leur partenariat pour développer l’expérience de paiement digital.

Grâce à cette collaboration, les clients d’Orange Tunisie peuvent désormais recharger instantanément leur ligne mobile ou leur forfait Internet directement via leur portefeuille Flouci, intégré à l’application Max It.

Une activation simple, rapide et sécurisée

L’association d’un compte Flouci à l’application Max It est rapide et intuitive, avec un haut niveau de sécurité assuré par un système de chiffrement avancé garantissant la protection des transactions.

Élue cinq fois de suite meilleure application de l’année, Max It poursuit l’enrichissement de ses fonctionnalités pour offrir une expérience complète de gestion des paiements et des services financiers à ses utilisateurs.

En unissant leurs expertises, Orange Tunisie et Flouci ambitionnent de développer de nouvelles solutions couvrant l’ensemble des usages liés aux paiements digitaux, au règlement de factures et à d’autres services innovants.

Téléchargez Max It ici