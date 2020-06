Le président de l’Assemblée des représentants du peule (ARP), Rached Ghannouchi, a reçu, mardi 23 juin 2020 au palais du Bardo, l’ambassadeur d’Allemagne à Tunis, Andreas Reinicke, à l’occasion de la fin de sa mission en Tunisie.

Lors de cette rencontre, Ghannouchi a dit espérer voir les relations de coopération entre les deux pays amis se renforcer davantage et accueillir un plus grand nombre d’investisseurs et d’entreprises allemandes de manière contribuant au développement de l’économie tunisienne, à l’appui des compétences et au renforcement des opportunités d’emploi et des exportations.

Le président du parlement a également émis le souhait qu’une Université allemande soit créée en Tunisie, d’autant que l’Allemagne accueille un grand nombre d’étudiants tunisiens.

Pour sa part, l’ambassadeur allemand a affirmé la disposition de son pays à renforcer la coopération avec la Tunisie dans tous les domaines, relevant que les entreprises allemandes cherchent à mieux connaître les spécificités du climat de l’investissement en Tunisie en vue d’accroître les investissements et de renforcer les opportunités de coopération et de partenariat.

Les entreprises allemandes souhaiteraient la facilitation des règlements administratifs et des opérations dans les ports notamment celui de Radès, a-t-il fait valoir.

Le diplomate allemand a passé en revue d’autres domaines de coopération entre les deux pays, à l’instar de la digitalisation, les énergies renouvelables dont notamment l’énergie solaire, le secteur du textile ainsi que l’enseignement supérieur et la formation professionnelle.

L’accent a été mis aussi lors de la rencontre sur la nécessité d’activer le groupe d’amitié parlementaire.

D’autres questions ont été évoquées portant notamment sur les difficultés économiques dans différents pays causées par la pandémie du Coronavirus et les défis qui se posent en termes d’emprunt et de pressions sur les équilibres financiers des Etats.

Ont pris part à cette rencontre, les deux vice-présidents de l’ARP, Samira Chaouachi et Tarak Fetiti, ainsi que l’assesseur chargé des relations extérieures, Nabil Hajji.