La Fête de la Musique a lieu à travers le monde, annonçant le début de la saison estivale et musicale.

En attendant le grand retour des festivals et la reprise des concerts “live” prochainement, a lieu cette année, avec l’Institut français de Tunisie (IFT), la Fête de la Musique en ligne. Dédicaces et cartes postales, concerts, lectures musicales, webradios, actualités et morceaux inédits en partage seront au programme tout au long de la journée du dimanche 21 juin, de 9h à minuit.

Au programme :

– Gardons le son ! : actualités et ressources musicales en partage avec des musiciens, nouveaux labels, et centres de musique tunisiens et français

– Cartes postales musicales : des dédicaces musicales spéciales et inédites envoyées de Tunisie, New York, Paris, par des musiciens dont l’Institut français de Tunisie suit les projets ou qui ont lancé leur album dans les murs de l’IFT;

– Escapade avec Sonia Wieder-Atherton : une Odyssée, un entretien Des/Confinés et des actualités musicales autour de Bach.

– Lectures musicales et créations de l’IFT : en rediffusion avec des artistes français et tunisiens

– Des programmes webradios : spécial Fête de la Musique en ligne.

Voici le programme détaillé de la fête de Musique en PDF :

Télécharger (PDF, 967KB)