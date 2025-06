Hammamet célèbre la Fête de la Musique avec les créations des lauréats du programme Elyssa

A l’occasion de la Fête de la Musique et dans le cadre du projet Elyssa, deux concerts gratuits seront organisés, les vendredi 20 et samedi 21 juin, de 19h à minuit, à Dar Sébastien, Centre culturel international de Hammamet (CCIH).

Ces deux concerts seront consacrées aux “créations des douze artistes lauréats du programme Elyssa, a annoncé l’Institut français de Tunisie (IFT). Les artistes présenteront le résultat de leurs diverses phases de résidence qui se sont déroulées au Centre Culturel International de Hammamet, depuis janvier 2025, et durant lesquelles ils ont créé, peaufiné, répété et développé leurs compositions”.

Le projet “Elyssa” est une initiative de l’IFT soutenue par le Fonds Équipe France (FEF). “Elyssa” est un fonds d’aide à la création visant à soutenir les artistes résidant en Tunisie dans les domaines des arts visuels et des musiques. Ce projet innovant a pour ambition d’accompagner la scène artistique tunisienne en offrant un soutien personnalisé à des artistes émergents et confirmés.

Lancé au mois d’octobre 2024, le programme “Elyssa” d’une durée d’un an est demi, a été pensé comme un espace où se rencontrent création artistique et entreprenariat culturel. Conçu comme un véritable tremplin à la création, ce projet accompagne les artistes visuels et les musiciens tunisiens depuis la conception de leurs projets jusqu’à la réalisation concrète de leurs initiatives.

Lancé en 1983, la Fête de la musique est un évènement annuel célébré à travers le monde le 21 juin (date qui coïncide le plus souvent avec le premier jour de l’été dans l’hémisphère nord), principalement le soir et la nuit jusqu’au lendemain matin.

Programme détaillé des deux concerts :

Vendredi 20 juin

19h00-19h45 : Nejia

19h50-20h35 : Broua

20h40-21h25 : Soudeni

21h30-22h15 : Ayman Boujlida – Mabrouka

22h20-23h05 : Islem Jemai

23h10-23h55 : Benjemy – Haï

Samedi 21 juin

19h00-19h45 : Hadra

19h50-20h35 : Jathb

20h40-21h25 : Laimanprod (Aymen Goubaa)

21h30-22h15 : Ahmed Litaeim – Pyschedelic Winds

22h20-23h05 : Chaima Mahmoud

23h10-23h55 : Dendri Stambeli Movement

NB: l’entrée est libre dans la limite des places disponibles