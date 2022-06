A l’occasion de la fête de la musique le 21 juin, le groupe Gultrah Sound system donnera un concert, prévu à 19h00, au Centre des musiques arabes et méditérranéennes (CMAM), Palais Ennejma Ezzahra, à Sidi Bou Saïd.

La réservation des billlets pour ce concert est possible sur le lien suivant : http://www.cmam.tn/billetterie-quantite/131/Gultrah.html

Le prix du ticket est fixé à 20 DT.

Après la consécration lors des Journées Musicales de Carthage (JMC), les membres de Gultrah se lancent dans un projet qui leur tient à coeur, lit-on dans une présentation du CMAM.

Leur nouvel album contient leurs tubes les plus connus ainsi que de nouveaux titres qui s’inscrivent dans la même verve. Cet album constitue un pas important dans la scène musicale et culturelle tunisienne. Il rend hommage aux tunisiens, avec leurs peurs, leurs soucis, les injustices qu’ils vivent mais aussi prône une lumière d’espoir juvénile.

Leader de la scène underground tunisienne depuis sa naissance en 2006, Gultrah Sound System est sans doute le groupe de musique alternative le plus connu en Tunisie, selon le CMAM.

La voix rauque et les textes forts du chanteur Halim Yousfi, l’énergie des batteurs et percussionnistes Malek Ben Halim (Paco), Tareq Maaroufi et Taha Nouri, la profondeur de la basse de Kais Fenni ainsi que les mélodies jouées par le guitariste Mourad Majoul, le violoniste Wissem Ziadi et Halim le leader du groupe, ont accompagné toute une génération de la jeunesse contestataire à la maturité constructive.

Des chansons qui ne cachent pas un engagement social actif et une musique aux inspirations aussi variées que éclectiques (reggae, rock, roots …) ont été l’empreinte de Gultrah au sein de son public. Du “roots tounsi” comme les membres de Gultrah aiment dire, car leur musique ne cesse jamais de se définir dans le patrimoine musical tunisien, dans une perspective tournée vers le monde.

En 2019, les membres de Gultrah décident de se réunir et partir vers de nouvelles aventures, avec un nouvel esprit nourri de l’expérience de quinze années de création musicale. Ce fût tout d’abord l’ouverture vers de nouveaux instruments et de nouveaux membres.

Ainsi Gultrah s’est vu enrichir de l’apport de Med Amine Khaldi au clavier/machines, Mahmoud Ajabi à la trombone , Johannes Samland-Bowling au saxophone et Mohamed Ben Said à la trompette. Le nouveau son de Gultrah, plus complet et plus roots, a tout de suite séduit le public dès le premier concert, au festival “Bookrim Vibes”, été 2019.

Cette nouvelle énergie leur a valu une double consécration lors de la dernière édition des JMC où Gultrah a gagné le prix professionnel qui consiste à une tournée de concerts à Beirut, Amman, Caire, Rabat et Paris et le prix OTDAV (Organisation Tunisienne des Droits d’Auteur et des Droits Voisins).

D’après le réseau social du groupe, Gultrah Sound System est actuellement en tournée nationale qui se poursuit du 7 mai jusqu’au 1er juillet. Récemment, Gultrah s’est produit au complexe culturel de Siliana, au Centre des arts dramatiques et scéniques du Kef, sur le temple des eaux à Zaghouan, au Colisée Tunis, au festival des jeunes à Kasserine, à Sousse et à Monastir.

D’autres concerts sont prévus dans des espaces privés à Tunis (24 juin), Sfax (25 juin) et Mahdia (1er juillet).