Le site archéologique de Sbeïtla, près de Kasserine, a abrité, un spectacle musical organisé à l’occasion de la fête de la musique, célébrée le 21 juin de chaque année.

Ce spectacle a été donné, samedi, par l’artiste Noureddine Ben Hamed accompagné par la Chorale Mosaïque de Sbeïtla. Il s’agit d’une initiative de l’Agence de Mise en Valeur du Patrimoine et de Promotion Culturelle (AMVPPC) en partenariat avec la délégation régionale aux Affaires Culturelles de Kasserine.

Cet événement culturel et artistique, alliant originalité et innovation, incarne l’interaction entre musique et patrimoine, indique un communiqué publié sur la page facebook de l’AMVPPC.

Le but étant de contribuer à la valorisation du site archéologique de Sbeïtla et de souligner la complémentarité entre la culture et le tourisme ainsi que l’importance du rôle de la société civile dans la valorisation de la scène culturelle nationale, lit-on de même source.

Le spectacle était marqué par la présence du Délégué aux Affaires culturelles à Kasserine, Hatem Dallali, du directeur du Festival International de Abdelah de Sbeïtla, Omri Zouaoui, de représentants des établissements régionaux du tourisme et de la jeunesse ainsi que de membres de la société civile.

Le site archéologique de Sbeïtla est sur la liste indicative de l’Unesco, depuis près de trois ans. Le jeudi 15 avril 2021, la Délégation permanente de la Tunisie auprès de l’Unesco a soumis le dossier du site élaboré par l’Institut National du Patrimoine (INP) auprès du Centre mondial du patrimoine.

Ce site archéologique est l’un des sites les plus conservés du pays. Il présente de nombreux vestiges datant de l’époque byzantine, comme les églises, et de l’époque romaine comme le forum, les thermes et le théâtre.

Ce site renferme les vestiges de la ville antique de Sufetula Musuniorum (Sufetula des Musunii) fondée au cours du 3e quart du 1er siècle après J.C.