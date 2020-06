La ministre de la Femme, de la Famille, de l’Enfance et des Personnes âgées, Asma Shiri, a annoncé, mardi 16 juin 2020, que le projet de loi portant sur le droit des professionnels du ménage sera soumis à l’ARP d’ici la fin de l’année.

Lors d’un atelier de réflexion organisé dans le cadre de la journée internationale des professionnels du ménage sur le thème ” Révision du cadre législatif relatif aux femmes de ménage et l’adhésion de la Tunisie à la convention numéro 189 relative au travail décent pour les travailleurs domestiques ” , la ministre a souligné la nécessité d’intégrer cette catégorie dans la société tunisienne et d’assurer la protection de leur droits.

” Le travail ménager est un secteur qui n’a pas été organisé ni structuré et qui emploie un grand nombre de femmes ” a-t-elle affirmé ajoutant que le nombre des femmes de ménage s’élève à 40 mille en Tunisie.

Shiri a indiqué que certaines familles dans les zones rurales ont encouragé leurs enfants à travailler dès leur jeune âge en raison de la pauvreté et des conditions familiales et sociales difficiles.

” Les activités ménagères ne font pas l’objet d’une relation contractuelle écrite qui garantit les droits des travailleurs, recrutés dans des réseaux non officiels “, a-t-elle précisé.

Elle a mis l’accent sur l’importance de la révision du cadre législatif afin de l’adapter aux normes internationales à travers une approche globale basée sur l’étude des conditions sociales et économiques des femmes de ménages.

De son côté, la coordinatrice du programme du travail décent en Tunisie et en Egypte, Imen Zahoueni Houimel, a souligné la nécessité de réaliser une base de données sur le travail domestique en Tunisie, d’organiser ce secteur par la révision des législations actuelles et de conférer davantage de justice et d’équité aux professionnels du ménage.