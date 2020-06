Le projet “Creative Tunisia”, composante du programme “Tounes Wijhetouna” (la Tunisie, notre destination), vient de lancer un appel à propositions destiné aux associations tunisiennes dans le domaine de l’artisanat et du design.

L’objectif est de soutenir la compétitivité du secteur de l’artisanat et du design, afin d’assurer une montée en gamme des produits et l’accès aux marchés nationaux et internationaux. Ainsi, une enveloppe allant jusqu´à 150 000 euros (environ 480 000 dinars) a été réservée à ce programme.

Cet appel sélectionnera 5 projets qui s’attellent à préserver et valoriser des savoir-faire traditionnels tunisiens, à soutenir des artisans dans la professionnalisation du métier artisanal, dans l’accès aux marchés, ou dans le développement de compétences en design.L’appel à propositions est destiné aussi, aux projets œuvrant à promouvoir le patrimoine artisanal tunisien à travers des campagnes de valorisation, à développer des services de soutien à destination des acteurs de l´artisanat et du design, à soutenir le développement d’opportunités économiques (emplois créés…), ou à promouvoir l´entrepreneuriat dans le secteur de l´artisanat et du design.

La date limite de soumission est prévue pour le 5 juillet 2020. Les projets retenus pourront bénéficier d’un financement allant de 20 000 euros à 30 000 euros.

Au total, trois appels à propositions seront organisés sur la période 2020-2024, pour soutenir en totalité une quinzaine d’associations formelles œuvrant dans le domaine de l’artisanat et du design.

Les associations éligibles sont celles qui sont créées et établies en Tunisie avec au moins 2 ans d’existence. Leur activité principale doit concerner l’artisanat, le design ou le soutien à l’entrepreneuriat social. Ces associations doivent avoir un budget annuel d’au moins 30,000 dinars sur l’une des trois dernières années.

Pour postuler, il suffit de s’inscrire sur la plateforme de l’ONUDI et de télécharger les termes de référence et le dossier de candidature sur : www.unido.org/resources-procurement/notices.

Pour rappel, programme Tounes Wijhetouna est financé par l’Union européenne avec une contribution financière de l’agence italienne pour la coopération au développement et mis en œuvre par l’Organisation des Nations Unies pour le Développement Industriel (ONUDI).