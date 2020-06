Le ministre de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, Slim Choura, annonce que la rentrée universitaire 2020-2021 aura lieu au cours de la première semaine du mois d’octobre 2020.

Cependant, assurer des cours présentiels ou à distance, cela tout dépendra du développement de la situation épidémiologique et sanitaire dans le pays, a-t-il expliqué lors d’une séance d’audition à la Commission de la jeunesse, des affaires culturelles, de l’éducation et de la recherche scientifique de l’ARP, mercredi 10 juin 2020.

Il précisera que le ministère n’a pas encore décidé de la nature de l’enseignement qui sera délivrée aux étudiants au cours de l’année universitaire 2020-2021.

La rentrée universitaire exceptionnelle s’est effectuée sur plusieurs étapes à partir du 11 mai 2020 jusqu’au 8 juin 2020, ajoutant qu’environ 170 mille étudiants sont concernés par les examens du deuxième semestre.

Cette année universitaire se poursuivra à travers des cours présentiels, au cours des mois de juin et juillet 2020, a ajouté Choura, et que le calendrier des examens a été élaboré pour les deux sessions (principale et de contrôle) au cours de ces deux mois avec la possibilité de décaler la session de contrôle à la première semaine du mois de septembre prochain.

Choura a indiqué qu’un nombre supplémentaire d’étudiants bénéficiera de l’hébergement universitaire étant donné la flambée des prix de location des logements dans les zones côtières au cours de cette période, insistant sur l’application du protocole sanitaire de prévention contre la propagation du coronavirus dans les foyers universitaires.

A ce titre, il a affirmé que 19 mille tests rapides Covid-19 ont été effectués sur les étudiants dont les résultats ont été tous négatifs, outre l’application des mesures de prévention à l’intérieur des universités.