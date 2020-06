Le ministre des Affaires étrangères Noureddine Erray a eu samedi un entretien téléphonique avec ses homologues libyen, algérien, marocain et égyptien axé notamment sur le développement de la situation dans la région en rapport avec la question libyenne.

Selon un communiqué rendu dimanche par le département des Affaires étrangères, les entretiens ont offert l’occasion de réaffirmer la position ” constante ” de la Tunisie qui soutient le peuple libyen et les institutions de son Etat, conformément aux résolutions de la légalité internationale et l’accord politique prévoyant l’unité de la Libye et la préservation de sa souveraineté.