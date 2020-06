Le ministre des Affaires étrangères de la Roumanie, Bogdan Aurescu, a eu une conversation téléphonique avec son homologue tunisien, Noureddine Erray, à l’initiative de la partie tunisienne. C’est ce qu’on lit dans un communiqué.

A cette occasion, Aurescu a félicité Erray pour sa prise de fonction (fin février 2020), et lui a souhaité plein succès dans son activité.

Le chef de la diplomatie roumaine a saisi cet entretien téléphonique pour inviter son homologue tunisien à visiter la Roumanie à l’automne 2020, dans la mesure où les conditions le permettent, afin d’approfondir les relations entre la Roumanie et la Tunisie.

Les deux ministres ont convenu la tenue, dans le cadre de cette éventuelle visite, de la 15e réunion de la Commission intergouvernementale mixte roumaine-tunisienne, mais aussi explorer la possibilité d’organiser un forum bilatéral des entreprises, qui encouragerait les contacts directs entre les hommes d’affaires des deux pays.

Ils ont également convenu qu’un dialogue dynamique devrait être maintenu pour la période à venir, tant au niveau politique qu’économique, en particulier dans les échanges pédagogiques, scientifiques et culturels.

Noureddine Erray a souligné l’intérêt particulier des jeunes tunisiens à étudier en Roumanie.

Bogdan Aurescu a encouragé la mobilité académique et a souligné que la Roumanie a toujours la pleine ouverture pour accueillir des étudiants tunisiens dans le système universitaire et postuniversitaire roumain, car ils ont une bonne qualification éducationnelle et professionnelle. En même temps, il a apprécié la qualité professionnelle des citoyens tunisiens qui bénéficient des bourses Eugen Ionescu dans ce programme de doctorants et post doctorants des pays francophones, notamment d’Afrique, développé depuis 2007 par le gouvernement roumain, à travers le MAE, avec le soutien de l’Agence Universitaire de la Francophonie.

La discussion entre les deux responsables a également conduit à un aperçu des mesures prises par les deux États, au niveau national, dans le contexte de la pandémie du nouveau coronavirus.

Les deux ministres se sont félicités pour la coopération des autorités de Bucarest et de Tunis dans les cas de rapatriement ou d’autres situations particulières dans lesquelles se trouvaient des citoyens roumains et tunisiens, dans le contexte de la crise actuelle.

Aurescu a assuré son homologue tunisien de la continuation de soutien de notre pays pour les cas consulaires ou d’urgence, en soulignant les efforts des autorités roumaines dans le cadre du rapatriement de plus de 150 citoyens tunisiens. L’homologue tunisien a remercié pour ce geste significatif et a insisté sur son soutien aux procédures similaires pour les citoyens roumains.

Dans le cadre des mesures de déconfinement progressif, le ministre Noureddine Erray a exprimé l’espoir que la Tunisie restera une destination de vacances préférée des citoyens roumains et a assuré que les autorités tunisiennes ont développé un protocole sanitaire qui assure la sécurité et la protection nécessaires aux touristes.

En même temps, les deux dignitaires ont convenu de maintenir un dialogue multilatéral actif, un niveau de collaboration important entre la Roumanie et la Tunisie y compris celui de la Francophonie. Les deux ministres des Affaires étrangères ont exprimé l’intérêt des deux parties pour maintenir un dialogue actif sur toutes ces questions, ainsi que sur les questions d’intérêt bilatéral.