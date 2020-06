La plénière de l’Assemblée des représentants du peuple a rejeté, dans la soirée de mercredi 3 juin 2020, la motion proposée par le bloc parlementaire du Parti destourien libre (PDL) portant sur le refus de toute ingérence étrangère en Libye.

La motion n’a recueilli que 94 voix alors qu’il en fallait 109 pour être adoptée.

Selon la présidente du bloc du PDL, Abir Moussi, la motion est bien claire. Elle refuse toute intervention étrangère en Libye et est élaborée sur le principe du ” refus du Parlement tunisien de toute intervention militaire en Libye”.

Moussi a tenu à indiquer, lors du débat parlementaire, que ceux qui accusent son parti de recourir au soutien étranger “n’ont aucune preuve sur ce supposé soutien et leurs accusations ne sont que des tentatives de dissimuler des contacts suspects du président du Parlement, Rached Ghannouchi, avec le président turc en ce qui concerne le conflit en Libye”.

Pour mémoire, le projet de motion présenté à l’examen lors de la séance parlementaire, tenue mercredi 3 juin 2020 et dans lequel ont été évoqués le Qatar et la Turquie, a été refusé par de nombreux députés. Ceux-ci ont demandé de ne mentionner aucun pays dans le projet et leur demande a été prise en considération par les initiateurs du projet de motion.

Le projet a été soumis au vote conformément à l’article 141 du règlement intérieur du parlement, mais il a été rejetée faute de majorité de voix.