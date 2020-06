Le chef du gouvernement, Elyes Fakhfakh s’est entretenu, mardi, à Tunis, avec des experts et des économistes en présence du ministre des finances, du ministre du développement de l’investissement et de la coopération internationale, du gouverneur de la Banque centrale de Tunisie (BCT) et d’anciens ministres des finances.

Le chef du gouvernement a tenu à cette occasion à souligner l’importance de la consolidation d’une approche participative, rappelant que le gouvernement a pris en considération plusieurs propositions d’experts pour faire face à l’épidémie du Covid-19.

” La Tunisie a réussi à maîtriser la propagation de la pandémie covid-19 ” a déclaré le chef du gouvernement, soulignant que la prochaine étape réside dans la préservation de l’unité nationale pour surmonter les défis au niveau économique et sociale.

Des propositions de réforme ont été exposées en vue de les intégrer dans le plan de relance économique ou encore dans le cadre du prochain plan de développement quinquennal, selon un communiqué de la présidence du gouvernement.