Le suivi de la situation de l’infrastructure sportive tunisienne et les principales problématiques et autres difficultés qui entravent son exploitation, étaient jeudi au centre de la séance de travail qu’a présidée le ministre de la jeunesse et des sports, Ahmed Gaaloul, au siège du ministère.

Au cours de cette réunion à caractère technique, Gaaloul a souligné la nécessité de trouver avec célérité des solutions aux problèmes d’infrastructure, de hâter le parachèvement des projets restés en suspens et d’entreprendre une étude exhaustive pour l’aménagement et l’amélioration de l’infrastructure sportive.

Ont pris part à la réunion, le chef du cabinet ministériel, Slaheddine Fadhlaoui, le directeur de la cité nationale sportive, Akrem El Arbi et le directeur général de la société de promotion du sport, Adel Zarmdini, outre une pléiade de cadre du ministère de la jeunesse et des sports.