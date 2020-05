Les travaux de la commission de numérisation et de la transition numérique agricole ont démarré jeudi au ministère de l’agriculture, de la pêche et des ressources hydrauliques. La commission sera chargée de mettre en oeuvre le programme de numérisation du secteur agricole et de généraliser l’usage des nouvelles technologies au niveau du ministère.

Lors d’une séance de travail tenue au siège du ministère, les membres de la commission ont évoqué les possibilités de développer davantage la numérisation du secteur et de moderniser le ministère à travers l’utilisation des technologies de pointe.

Il s’agit aussi de renforcer l’échange des expertises et des données et de mieux coordonner pour mettre en place les meilleurs programmes et applications afin de valoriser les données disponibles au ministère et de simplifier leur utilisation.

Le ministre a, à cette occasion, appelé à déployer tous les efforts nécessaires pour faire réussir ce programme ambitieux qui s’inscrit dans le cadre des orientations du gouvernement et son programme structurel composé de sept grands projets dans lesquels figure la numérisation.

Il convient de rappeler que la numérisation du secteur agricole en Tunisie a pris du retard malgré tous les avantages offerts par cette technologie.