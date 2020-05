Le renforcement des relations de partenariat entre la Tunisie et l’Organisation internationale pour les migrations (OIM), notamment, en matière des droits de l’homme de la migration a été au centre d’une rencontre tenue entre le ministre auprès du chef du gouvernement, chargé des droits de l’homme et des relations avec les instances constitutionnelles et la société civile, Ayachi Hammami et le chef de mission de l’OIM en Tunisie Azzouz Samri.

Le ministre a, à cette occasion, salué le soutien technique et logistique apporté par l’Organisation à la Tunisie, évoquant l’adhésion de la Tunisie aux normes internationales des droits de l’homme.

Il a à ce propos, donné un aperçu général sur l’inclusion des migrants dans la riposte face à la COVID-19 et les mesures entreprises par le Gouvernement tunisien à l’égard de cette population. Il a aussi évoqué la volonté de la Tunisie de renforcer davantage la protection des migrants et le partenariat avec l’OIM, notamment, en matière de recherche et renforcement des capacités des acteurs gouvernementaux et non-gouvernementaux, lit-on dans un communiqué publié par l’OIM.

Samri a, pour sa part, présenté les domaines d’expertise de l’OIM en Tunisie affirmant la disponibilité de la mission à poursuivre son appui à la recherche, la protection des migrants et la lutte contre toute forme de discrimination.