Le ministre de la jeunesse et des sports, Ahmed Gaaloul, s’est entretenu mercredi au siège du département avec le ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique, Slim Choura.

L’entrevue, à laquelle ont assisté plusieurs hauts cadres des deux départements, a porté sur les moyens de promouvoir la coopération dans les domaines de la jeunesse, du sport, de la formation et de la recherche scientifique et l’institution d’un partenariat nouveau et des programmes d’actions communs.

La rencontre a, également, été l’occasion d’exposer les principaux projets communs entre les deux ministères, notamment, le partenariat en matière de vie estudiantine, de formation universitaire et de recherche scientifique et ce, dans le cadre du programme de lutte contre le chômage des diplômés de l’éducation physique.

L’entretien a, par ailleurs, examiné la question de la représentativité du ministère de la jeunesse et des sports au sein du conseil des universités.

Les deux ministres ont, par la même, souligné la nécessité d’activer les accords conclus et de démarrer effectivement un programme d’action pour mettre les jalons d’une nouvelle phase réussie.