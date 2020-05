La ministre de la Justice Thoraya Jeribi a indiqué, mardi, qu’au moins 10 mille usagers de la justice ont bénéficié en 15 jours du service mis en place pour le suivi des affaires à distance après la suspension des activités dans les tribunaux, le 16 mars dernier. Un service mis à la disposition de toute la famille judiciaire et l’ensemble des justiciables pour leur permettre de s’enquérir de leurs dossiers.

S’exprimant lors de la séance plénière consacrée à un dialogue sur le fonctionnement du service judiciaire pendant la période de confinement, la ministre a souligné que son département a veillé durant la période de confinement sanitaire à réaliser l’adéquation entre la protection de la santé et de la sécurité de tous les intervenants dans le service de la Justice et la garantie de la continuité de ses activités.

Une démarche progressive et anticipative a été adoptée en conformité avec la stratégie nationale de lutte contre la propagation du Covid-19, a-t-elle dit à cet égard, précisant que des mesures préventives de base ont été appliquées à tous les agents dans les tribunaux et aux justiciables, outre l’ouverture de guichets uniques répondant aux exigences de distanciation physique.

Evoquant la stratégie du ministère de la Justice dans le cadre de la lutte contre le Covid-19, Thoraya Jeribi a affirmé qu’aucun cas de contamination par le coronavirus n’a été enregistré dans les prisons tunisiennes.

Elle a passé en revue les mesures arrêtées par la Direction générale des prisons et de la rééducation dont la restriction des visites aux parloirs, la limitation des couffins, la désinfection des lieux et l’aménagement d’espaces pour l’isolement en cas de suspicion de contamination par le Covid-19.

Sur les conditions d’incarcération, Thoraya Jeribi a indiqué que dans le cadre de la limitation des couffins acheminant la nourriture aux prisonniers, des efforts ont été déployés pour améliorer la qualité des repas distribués en prison.

Elle a fait savoir également que dans le souci de lutter contre la surpopulation carcérale, 2795 détenus ont bénéficié d’une grâce spéciale et 2559 de la libération conditionnelle. Les détenus ont été transportés jusqu’à leurs lieux d’habitation, a-t-elle dit.

La ministre a évoqué aussi la désinfection des centres de rééducation dans le cadre de la prévention contre la propagation du Coronavirus en leur procurant 100 thermomètres, 150 mille masques à usage unique et 100 mille masques lavables.

Thoraya Jeribi a indiqué dans le même ordre d’idées que les prisons tunisiennes ont contribué à la fabrication de masques barrières contre le Covid-19 à travers l’aménagement de 12 ateliers de confection employant près de 131 prisonniers.

Pour ce qui concerne les dossiers pris en charge par le ministère public dans le cadre de la lutte contre le Covid-19, la ministre a indiqué que 4262 procès-verbaux ont été saisis par le parquet dont 1438 procès-verbaux dressés pour non respect du confinement sanitaire et 2552 pour non respect des dispositions du couvre feu et 124 pour violence contre des femmes et des enfants.