Le ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique a annoncé, lundi, l’ouverture de concours nationaux d’accès aux formations d’ingénieurs en mathématiques, physiques, technologie, biologie et géologie.

Le 1er juin sera le dernier délai de dépôt des candidatures, lit-on dans un communiqué publié sur la page officielle facebook du ministère.

Peuvent participer à ces concours, les étudiants qui ont suivi les études de deuxième année d’un cycle préparatoire tunisien dans l’un des établissements publics ou privés d’enseignement supérieur au cours de l’année académique 2019-2020 et qui n’ont pas redoublé plus d’une fois et ont été désignés par leurs établissements d’origine.

Les étudiants qui ont suivi la phase préparatoire des études de deuxième année à l’étranger au cours de l’année académique 2019-2020 peuvent également y participer.