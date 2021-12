La Cité des Sciences à Tunis abrite, les 27 et 28 décembre 2021, la deuxième édition des Journées de l’ingénieur africain “JIA’21”, organisée cette année sur la thématique “Impact de l’ingénierie sur le développement de l’Afrique”.

Organisé en mode hybride (présentiel et à distance), cet événement, qui est organisé par le Réseau universitaire africain ou Plateforme africaine de réseautage et d’innovation, (ITAUN), en partenariat avec l’Ordre des ingénieurs tunisiens (OIT), le Cluster Digital Africa (CDA) et l’Association des étudiants et stagiaires africains en Tunisie (AESAT).

La participation aux JIA’21 est gratuite et l’inscription est déjà ouverte moyennant le lien suivant: http://www.itaun.org/jia/jia-2021-inscription/.

Au programme de ces journées, quatre panels animés par des experts du continent (23 pays), des sessions de formation des webinaires, des conférences en présentiel et une la Finale de la compétition estudiantine africaine “BAMA’21”.

Une cérémonie de remise des prix, qui comprendra un spectacle musical, une exposition Mode, un défilé et des stands de dégustation, est également prévue à cette manifestation.

Aussi, une session de formation en ligne sur l’intelligence artificielle assurée par Dr Abir Khaldi, aura lieu lundi 27 décembre 2021 de 18h00 à 20h00 – GMT+1, en partenariat avec l’Association Tunisienne pour l’Intelligence Artificielle (#ATIA).

Pour s’inscrire, gratuitement, à cette formation, il suffit d’aller sur le lien http://www.itaun.org/jia/jia-2021-inscription/

Abir Khaldi est docteur ingénieur en informatique, membre du laboratoire Riadi-ENSI, Consultante en transformation digitale, Maitre technologue – ISET Nabeul, experte en cloud computing, et membre Fondateur de Coworky, le premier coworking space au Cap Bon.

Un webinaire sera également organisé, dans le cadre de ces journées, par le réseau universitaire Africain ITAUN, lundi, 27 décembre 2021, de 15h00 à 17h00 – GMT+1), sur le thème “Femmes ingénieurs Africaines”.