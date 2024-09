Une réunion avec Mme Fatma Thabet Chiboub, ministre de l’Industrie, des Mines et de l’Energie, s’est tenue vendredi dernier, au terme de la première mission des experts japonais chargés d’accompagner le Ministère dans la mise en oeuvre de la 3ème phase du projet d’amélioration de la qualité et de la productivité “KAIZEN”. Cette réunion a permis de présenter le plan d’action pour le démarrage du projet, qui vise à élargir la dissémination du concept Kaizen en Tunisie et à exporter l’expertise tunisienne dans ce domaine vers d’autres pays africains.

Depuis 2006, la JICA travaille avec le Ministère de l’Industrie, des Mines et de l’Energie وزارة الصناعة والمناجم والطاقة pour l’introduction du concept “Kaizen” dans les entreprises tunisiennes. Grâce à l’engagement du ministère et des centres techniques et la mise en place d’un cursus de formation de formateurs avec l’appui des experts japonais, 86 formateurs de plusieurs niveaux ont pu être formés pour l’appui des entreprises tunisiennes industrielles à l’amélioration de la qualité et de la productivité selon l’approche Kaizen. Ces formateurs constituent désormais un noyau de l’expertise tunisienne en Kaizen.